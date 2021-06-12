Когда Троицкая родительская суббота в 2021: дата и традиции

Троицкая родительская суббота является единственным за лето днем поминовения усопших. За православным календарем родительских суббот в году насчитывается 8.

Дата этого события меняется в зависимости от даты праздника Троицы (Пятидесятница), которая ежегодно отмечается на 50-ый день после Светлого Христова Воскресенья. В 2021 году День святой Троицы выпадает на 20 июня, поэтому Троицкая родительская суббота будет отмечаться 19 июня.

Троицкую родительскую субботу еще называют Вселенской родительской субботой.

В этот день в храмах служат заупокойные богослужения и поминальные службы. Христиане молятся об усопших родственниках и близких людях, ставят свечи за их упокоение. Обычно после службы верующие идут на могилки своих близких и приводят их в порядок: украшают венками, зажигают церковные лампадки, читают молитвы.

На Троицкую родительскую субботу не стоит ссориться и ругаться. На кладбище запрещено устраивать застолье и употреблять алкоголь на поминальном обеде.

Ранее "Телеграф" писал, что праздник Троица является официальным выходным днем, поэтому украинцев ждут продолжительные выходные.