Рик О’Коннелл из "Мумии" уже не тот: как сейчас выглядит секс-символ начала 2000-х Брендан Фрейзер (фото)

Звезда фильмов "Джордж из джунглей" и франшизы "Мумия", американский актер Брендан Фрейзер изменился до неузнаваемости. Теперь в 52-летнем мужчине сложно узнать того красавчика, который покорял зрительниц по всему миру своей подтянутой фигурой и завораживающим взглядом.

Секс-символ 90-х и 2000-х годов в последние годы практически исчез из поля зрения. 18 июня он появился на красной ковровой дорожке на премьере своего нового фильма "Без резких движений", в котором также сыграли Бенисио дель Торо и Дэвид Харбор. К удивлению поклонников Фрейзера, выглядел актер совершенно иначе.

На снимках с мероприятия видно, что Брендан заметно набрал вес и лишился копны волос.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Как оказалось, сейчас актер занят в съемках нового фильма режиссера Даррена Аронофски "Кит", где Брендан исполняет главную роль - 270-килограммового мужчины по имени Чарли, который пытается воссоединиться со своей дочерью-подростком. Но, к огорчению фанатов, к своей прежней форме Фрейзер вряд ли уже вернется.

В 2007 году актер объявил о разводе с Эфтон Смит. В браке у них появились трое сыновей: Гриффин Артур (2002), Холден Флетчер (2004) и Лиланд (2006). Один из мальчиков страдает аутизмом.

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