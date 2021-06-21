Скачать
Понедельник, 21.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
Нардеп, назвавший коронавирус "выдумкой", выступит на сессии ПАСЕ по теме Covid-паспортов
Нардеп, назвавший коронавирус "выдумкой", выступит на сессии ПАСЕ по теме Covid-паспортов
Джеффа Безоса во время путешествия на ракете хотят оставить в космосе навсегда
Джеффа Безоса во время путешествия на ракете хотят оставить в космосе навсегда
Украина - Австрия: все о решающем матче нашей сборной (фото, видео)
Украина - Австрия: все о решающем матче нашей сборной (фото, видео)

Рик О’Коннелл из "Мумии" уже не тот: как сейчас выглядит секс-символ начала 2000-х Брендан Фрейзер (фото)

Рик О’Коннелл из "Мумии" уже не тот: как сейчас выглядит секс-символ начала 2000-х Брендан Фрейзер (фото)
15:35 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из фильма

Звезда фильмов "Джордж из джунглей" и франшизы "Мумия", американский актер Брендан Фрейзер изменился до неузнаваемости. Теперь в 52-летнем мужчине сложно узнать того красавчика, который покорял зрительниц по всему миру своей подтянутой фигурой и завораживающим взглядом.

Секс-символ 90-х и 2000-х годов в последние годы практически исчез из поля зрения. 18 июня он появился на красной ковровой дорожке на премьере своего нового фильма "Без резких движений", в котором также сыграли Бенисио дель Торо и Дэвид Харбор. К удивлению поклонников Фрейзера, выглядел актер совершенно иначе.

На снимках с мероприятия видно, что Брендан заметно набрал вес и лишился копны волос.

Фото: Инстаграм

Фото: Инстаграм

Как оказалось, сейчас актер занят в съемках нового фильма режиссера Даррена Аронофски "Кит", где Брендан исполняет главную роль - 270-килограммового мужчины по имени Чарли, который пытается воссоединиться со своей дочерью-подростком. Но, к огорчению фанатов, к своей прежней форме Фрейзер вряд ли уже вернется.

56-летняя Элизабет Херли похвасталась перед поклонниками подтянутой фигурой

В 2007 году актер объявил о разводе с Эфтон Смит. В браке у них появились трое сыновей: Гриффин Артур (2002), Холден Флетчер (2004) и Лиланд (2006). Один из мальчиков страдает аутизмом.

Ранее "Телеграф" писал, как 74-летний звезда боевиков Сильвестр Сталлоне каждое утро поднимает по 40 кг стали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 452

Все по теме:

Даррен Аронофски, Брендан Фрейзер, Кит, Мумия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцев хотят обложить "налогом на огород" - что важно знать каждому
02 Недолго дрифтовали: любителей скорости жестко наказали за переполох в центре Одессы (видео)
03 Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)
04 В Ялте число пострадавших от наводнения резко выросло, найден один пропавший без вести
05 В Ужгороде Mercedes столкнулся с автобусом: капот легковушки оказался в салоне, есть жертвы (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Беда не приходит одна: в крымском &quot;Артеке&quot; - массовое ЧП с детьми
Беда не приходит одна: в крымском "Артеке" - массовое ЧП с детьми
В Бельгии рухнуло здание начальной школы, есть погибшие (фото, видео)
В Бельгии рухнуло здание начальной школы, есть погибшие (фото, видео)
В России столкнулись два пассажирских автобуса: 15 детей оказались в больнице (фото, видео)
В России столкнулись два пассажирских автобуса: 15 детей оказались в больнице (фото, видео)
&quot;Труд любви&quot;: Уилл Смит раскрыл фанатам название и обложку своей автобиографии
"Труд любви": Уилл Смит раскрыл фанатам название и обложку своей автобиографии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь