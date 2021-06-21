56-летняя Элизабет Херли похвасталась перед поклонниками подтянутой фигурой

Известная британская актриса и модель Элизабет Херли и в свои 65 может составить конкуренцию любой молодой модельке. Актриса обладательница пышной груди и подтянутой фигуры, которыми не устает хвастаться перед своими поклонниками на своей странице в Инстаграм.

Если раньше Херли чаще предстает перед камерами в купальнике, однако и более пикантными снимками побаловаться тоже не против.

На своей странице в соцсети Элизабет опубликовала фото, на котором предстала с обнаженной грудью, лишь прикрывшись полупрозрачной накидкой, которая слегка прикрыла пышную грудь актрисы. Свой образ Херли дополнила распущенными длинными волосами с легкими локонами и макияжем с акцентом на глаза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Настя Каменских подверглась критике в сети за фото в купальнике.