56-летняя Элизабет Херли похвасталась перед поклонниками подтянутой фигурой

Известная британская актриса и модель Элизабет Херли и в свои 65 может составить конкуренцию любой молодой модельке. Актриса обладательница пышной груди и подтянутой фигуры, которыми не устает хвастаться перед своими поклонниками на своей странице в Инстаграм.
Если раньше Херли чаще предстает перед камерами в купальнике, однако и более пикантными снимками побаловаться тоже не против.
На своей странице в соцсети Элизабет опубликовала фото, на котором предстала с обнаженной грудью, лишь прикрывшись полупрозрачной накидкой, которая слегка прикрыла пышную грудь актрисы. Свой образ Херли дополнила распущенными длинными волосами с легкими локонами и макияжем с акцентом на глаза.
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Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Настя Каменских подверглась критике в сети за фото в купальнике.