"С фотошопом ног перебор": новый снимок Насти Каменских в купальнике подвергся критике

Популярная украинская певица Настя Каменских часто балует своих подписчиков в Инстаграме откровенными снимками, что видимо части ее фанов уже поднадоело. А все потому что артистка все чаще подвергается критике за эти снимки: они либо слишком откровенны, либо ее обвиняют в чрезмерном фотошопе.

Вот и новая публикация Насти не прошла мимо хейтеров.

Каменских опубликовала фото, на котором предстала в ярком желтом купальнике, загорая во дворе своего дома. Певица позировала так, чтобы продемонстрировать свои длинные ноги, и именно они и стали объектом критики.

"На фото абсолютное блаженство" - написала под снимком NK.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях многие подписчики отметили, что у Насти довольно большая стопа и начали насмехаться над размером ее ноги. Также, пользователи отметили, что Каменских перебарщивает с фотошопом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских откровенно рассказала о причине смерти своего отца - Алексея Жмура, и призналась, что не смогла попрощаться с ним перед кремированием.