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"Я так и не смогла": Настя Каменских призналась, что не прощалась с отцом в день его похорон

"Я так и не смогла": Настя Каменских призналась, что не прощалась с отцом в день его похорон
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 января стало известно, что у популярной украинской исполнительницы Насти Каменских умер отец - Алексей Жмур. Певица трудно перенесла потерю, ведь была очень близка с папой.

3 июня Настя стала гостьей программы Алины Доротюк "Ужин с Дороти", в которой откровенно рассказала о причине смерти отца и о том, как она смогла справиться с этим. 

Каменских рассказала, что в ночь, когда Алексей Иосифович скончался, они с ее мамой Лидой ночевали в киевской квартире. Когда утром артистка увидела несколько пропущенных от мамы, которая звонила в полночь, она сразу поняла, что папы не стало.

"Она никогда бы просто так не звонила в такое время, потому что знает, что я ложусь спать в 21:30. Тогда поняла, что папы уже нет", – поделилась Настя.

Причина смерти - старость. 

Также, артистка рассказала, что Алексея Иосифовича кремировали, так как он и хотел. А вот попрощаться с отцом Настя так и не смогла. В зал прощания она не заходила, потому, что хотела запомнить его веселым. 

"Не хочу запоминать близкого человека мертвым. Считаю, что нужно помнить живыми", – поделилась NK.

 

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских удивила своих поклонников новым снимком в Instagram. Артистка опубликовала не откровенный снимок в купальнике, а милое фото в шляпе.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Настя Каменских, Певица.
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