"Я так и не смогла": Настя Каменских призналась, что не прощалась с отцом в день его похорон

25 января стало известно, что у популярной украинской исполнительницы Насти Каменских умер отец - Алексей Жмур. Певица трудно перенесла потерю, ведь была очень близка с папой.

3 июня Настя стала гостьей программы Алины Доротюк "Ужин с Дороти", в которой откровенно рассказала о причине смерти отца и о том, как она смогла справиться с этим.

Каменских рассказала, что в ночь, когда Алексей Иосифович скончался, они с ее мамой Лидой ночевали в киевской квартире. Когда утром артистка увидела несколько пропущенных от мамы, которая звонила в полночь, она сразу поняла, что папы не стало.

"Она никогда бы просто так не звонила в такое время, потому что знает, что я ложусь спать в 21:30. Тогда поняла, что папы уже нет", – поделилась Настя.

Причина смерти - старость.

Также, артистка рассказала, что Алексея Иосифовича кремировали, так как он и хотел. А вот попрощаться с отцом Настя так и не смогла. В зал прощания она не заходила, потому, что хотела запомнить его веселым.

"Не хочу запоминать близкого человека мертвым. Считаю, что нужно помнить живыми", – поделилась NK.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских удивила своих поклонников новым снимком в Instagram. Артистка опубликовала не откровенный снимок в купальнике, а милое фото в шляпе.