И раздеваться не пришлось: Настя Каменских поразила поклонников милым фото в шляпе

Популярная украинская певица Настя Каменских на своей странице в Инстаграме постоянно делится со своими подписчиками различными фото и видео того, как проводит свою жизнь. Однако в последнее время она все чаще подвергается критике за слишком откровенные снимки.

25 апреля знаменитость удивила своих фолловеров. Настя опубликовала яркий, веселый снимок, и что самое главное - не обнаженный, не в купальнике, а в милой шляпе и желтом платьице.

"Пункт назначения: счастье" - подписала снимок Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях подписчики начали захваливать красоту певицы. Комплименты, влюбленные смайлики, позитивные отзывы - все это можно увидеть под новыми снимками.

"Милашка", "Красотуля", "Солнечная такая", "Просто супер", "Красавица" - пишут под постом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Каменских не раз подвергалась критике по поводу ее публикаций. Еще в октябре 2020 года NK всколыхнула сеть обнаженным фото, которое вызвало неоднозначную реакцию. Большинству подписчиков певицы не понравилась такая откровенность.