Доброе "тяжелое" утро: 74-летний Сильвестр Сталлоне поднимает 40 кг (видео)

Звезда легендарных фильмов "Рокки" и "Рэмбо", 74-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который продает себе в убыток собственные виллы, продолжает мотивировать своих поклонников в спорте.

Каждое свое утро знаменитость начинает со сверхтяжелых упражнений, одну из которых Сталлоне на днях снял на камеру и опубликовал на своей странице в Инстаграме.

"Доброе "тяжелое" утро! Пробиваясь до последнего звонка...", - подписал ролик актер, демонстрируя одну из своих безумных тренировок с тренером Хлои Кардашьян Гуннаром Петерсоном.

Отметим, что каждая из "блинов" весит по 20 килограмм!

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Один из 13 миллионов подписчиков Сильвестра в Инстаграме не мог поверить в силу, которая у актера есть по сей день.

"Почти 75 лет, а зверь все еще силен"- прокомментировал Джозеф Скадуто.

"Этот парень меня чертовски вдохновляет", "Ты золотой стандарт, Слай", "Боже, похоже на чистую пытку!!! Береги себя", "Ты супермен, показываешь нам, что возраст - всего лишь цифра, но я вспотел, просто глядя на это", - написали другие пользователи.

Ранее Сильвестр Сталлоне вывел на прогулку милого поросенка.