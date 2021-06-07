Марк Цукерберг встревожил сеть своим развлечением (видео)

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг показал, как проводит свое свободное время.

Соответствующим роликом он поделился на своей странице.

"У меня очень специфический набор навыков", - написал он.

В ролике показано, как Цукерберг кидает копья в мишень. При этом он даже попал в "яблочко", правда со второй попытки.

На эти кадры отреагировал блогер Михаил Голуб.

"Репто-развлечения", - написал он, тем самым сравнив Цукерберга с рептилоидом - популярным персонажем в теориях заговора.

Комментаторы тоже оценили развлечения главы Facebook.

Ну а пока Цукерберг познает прелести развлечений каменного века, президент Сальвадора заявил о намерении признать криптовалюту Bitcoin официальным платежным средством и тем самым сделать свою страну первой, которая решилась на подобный шаг.