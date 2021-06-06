Как тебе такое, Илон Маск? Первая страна мира переходит на криптовалюту

В Сальвадоре выступили с заявлением о желании официально признать Bitcoin платежным средством.

Как сообщает BBC, об этом заявил президент центрально-американского государства Найиб Букеле.

По его убеждению, признание Биткоина официальным платежным средством не только упростит денежные переводы для многочисленных граждан, работающих за границей, но и привлечь в финансовую сферу тысячи людей, а также создать дополнительные рабочие места.

"У 70% населения Сальвадора нет банковского счета, эти люди работают в теневой экономике", - сообщил Букеле.

По его убеждению, Биткоин позволит оживить экономику и открыть доступ к кредитированию, инвестициям, а также к надежным транзакциям.

Букеле обещает, что соответствующий законопроект будет передан в парламент уже на следующей неделе, и в случае его принятия, Сальвадор станет первой страной мира, которая "перешла" на криптовалюту.

У Сальвадора нет государственной валюты, вместо нее используется доллар США. При этом около 20% ВВП страны держится на плечах трудовых мигрантов, которые работая за рубежом, присылают деньги на родину.

За последние 24 часа стоимость одного Биткоина колебалась в рамках 34,8 - 36,5 тысяч долларов США (948 - 994,5 тысяч гривен).

Как сообщалось ранее, группа хакеров Anonymous обозлилась на эксцентричного американского миллиардера Илона Маска за то, что тот заимел слишком большую власть над криптовалютным рынком и по сути "управляет" ним постами в твиттере.