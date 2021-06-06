Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Как тебе такое, Илон Маск? Первая страна мира переходит на криптовалюту

Как тебе такое, Илон Маск? Первая страна мира переходит на криптовалюту
Обновлено 15:51 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф

В Сальвадоре выступили с заявлением о желании официально признать Bitcoin платежным средством. 

Как сообщает BBC, об этом заявил президент центрально-американского государства Найиб Букеле. 

По его убеждению, признание Биткоина официальным платежным средством не только упростит денежные переводы для многочисленных граждан, работающих за границей, но и привлечь в финансовую сферу тысячи людей, а также создать дополнительные рабочие места. 

"У 70% населения Сальвадора нет банковского счета, эти люди работают в теневой экономике", - сообщил Букеле. 

По его убеждению, Биткоин позволит оживить экономику и открыть доступ к кредитированию, инвестициям, а также к надежным транзакциям. 

Букеле обещает, что соответствующий законопроект будет передан в парламент уже на следующей неделе, и в случае его принятия, Сальвадор станет первой страной мира, которая "перешла" на криптовалюту. 

У Сальвадора нет государственной валюты, вместо нее используется доллар США. При этом около 20% ВВП страны держится на плечах трудовых мигрантов, которые работая за рубежом, присылают деньги на родину. 

За последние 24 часа стоимость одного Биткоина колебалась в рамках 34,8 - 36,5 тысяч долларов США (948 - 994,5 тысяч гривен). 

Как сообщалось ранее, группа хакеров Anonymous обозлилась на эксцентричного американского миллиардера Илона Маска за то, что тот заимел слишком большую власть над криптовалютным рынком и по сути "управляет" ним постами в твиттере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,932

Все по теме:

Сальвадор, Bitcoin, Криптовалюта, Найиб Букеле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
05 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аварийные пристани &quot;родной гавани&quot;: туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь