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Сильвестр Сталлоне пытается продать элитную недвижимость в Калифорнии себе в убыток: фото имений

Сильвестр Сталлоне пытается продать элитную недвижимость в Калифорнии себе в убыток: фото имений
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф Фото: mansionglobal

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который сыграл в новом "Отряде самоубийц", выставил на продажу элитную виллу La Quinta, штат Калифорния, за 3,35 миллиона долларов, что примерно на 1,15 миллиона долларов меньше, чем он заплатил за него десять лет назад.

Об этом сообщает Mansion Global.

Согласно данным издания, вилла построена в средиземноморском и тосканском стиле. Имеет четыре спальни и пять ванных комнат. Двухэтажный дом, построенный в 2008 году, также предлагает просторную гостиную с высоким потолком и каменным камином, столовую с выходом на террасу, кухню с деревянными шкафами, центральным островком из дерева и камня, зал для завтрака и винную комнату. Звезда "Рокки" купил недвижимость в 2010 году за 4,5 миллиона долларов через траст, как показывают записи собственности.

Кроме этого, в том же Лос-Анджелесе 73-летний Сталлоне в январе этого года, продавал за 110 миллионов долларов другое обширное поместье, которое сейчас оценивается в 85 миллионов долларов. Расположен дом в престижном охраняемом районе Беверли-Парк. Здесь Сталлоне соседствует с Эдди Мерфи и Родом Стюартом.

Вместе с женой актер владел домом с восемью спальнями с 1998 года, но неясно, сколько они заплатили за собственность.

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В особняке есть многочисленные произведения искусства и скульптуры, вдохновленные "Рокки", которые отдают дань франшизе фильма. Некоторые из этих коллекционных предметов могут быть включены в продажу дома.

Ранее Сильвестр Сталлоне повеселил сеть своим необычным питомцем.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Недвижимость, Калифорния, Лос-Анджелес, Дом, Сильвестр Сталлоне.
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