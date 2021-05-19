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"Я намного больше, чем этот диагноз": Билли Портер впервые рассказал о том, что болен ВИЧ

"Я намного больше, чем этот диагноз": Билли Портер впервые рассказал о том, что болен ВИЧ
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

51-летний лауреат "Эмми", американский актер Билли Портер впервые рассказал о тяжелой составляющей его жизни. Звезда "Позы" признался, что ВИЧ-позитивен. 

Об этом Портер рассказал в откровенном интервью The Hollywood Reporter.

Билли Портер никому не рассказывал о своем диагнозе, который ему поставили в 2007 году. Не знала даже мама актера. Звезда сериала "Поза" признается, что тот год весь был для него худшим. Ему было очень стыдно за свой диагноз. 

"Я прожил с этим стыдом в молчании 14 лет" - говорит Портер.

А началось все с банального прыщика, который беспокоил актера. Билли пошел в больницу и ему предложили сдать ВИЧ-тест. Тогда-то врач и произнес, что тест оказался положительным. Актер продолжал строить свою карьеру, и продолжал скрывать болезнь, ведь понимал, что если об этом узнают "не те люди", то это бы стало еще одним поводом для дискриминации. А их и так достаточно. 

Сейчас актер чувствует себя здоровее, чем когда-либо. Он прошел курс у психолога и избавился от этой стигмы.  Портер понимает, что его диагноз еще долго будет его преследовать, но он научился с этим справляться.

"Я намного больше, чем этот диагноз. Если вы не хотите работать со мной из-за ВИЧ-статуса, вы просто меня не стоите" - говорит Билли Портер.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились первые фото Билли Портера в образе феи-крестной для новой экранизации "Золушки".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Актер, Диагноз, Билли Портер.
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