Экстравагантный и дерзкий: первое фото темнокожей феи-крестной из новой "Золушки"

Открытый представитель ЛГБТ-сообщества, американский актер театра и кино, обладатель премии "Эмми" Билли Портер, который в октябре 2019 года подтвердил свое участие в новой адаптации сказки "Золушка", предстал в образе феи-крестной.

Первым кадром со съемок в его новом амплуа поделились в Entertainment Weekly.

"Золушка" (в оригинале Cinderella) - это грядущий американский музыкально-романтический комедийный фильм режиссера Кэй Кэннон, основанный на одноименной сказке. Певица Камила Кабелло сыграет главную роль - это будет ее дебютом в мире кино.

В фильме также снимаются Идина Мензел, Пирс Броснан, Николас Голицын и Минни Драйвер. Релиз фильма запланирован на сентябрь 2021 года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Из-за пандемии премьеру фильма неоднократно переносили.

Продюсерами фильма стали актер и телеведущий Джеймс Корден и Лео Перлман.

Добавим, что студия Disney также планирует показать свою адаптацию известной сказки, вот только главную роль в фильме будет исполнять темнокожий парень.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что роль феи Динь-Динь новой экранизации "Питера Пэна" от Disney досталась темнокожей актрисе.