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Фею Динь-Динь в ремейке "Питера Пэна" сыграет темнокожая актриса

Фею Динь-Динь в ремейке "Питера Пэна" сыграет темнокожая актриса
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф
Walt Disney продолжает делать успехи в разнообразии своих классических персонажей.

20-летняя актриса Яра Шахиди воплотит на экране маленькую фею Динь-Динь в новой экранизации "Питера Пэна" американского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лоури. Об этом сообщает издание Deadline.

Это не впервые, когда афроамериканка исполнит роль, которая традиционно представляла собой белую актрису. Напомним, что на роль Ариэль в предстоящем мюзикле "Русалочка" была утверждена темнокожая актриса Холли Бэйли.

Яра Шахиди

Яра Шахиди

Шахиди присоединится к уже утвержденному актерскому составу, включающего таких актеров, как Джуд Лоу (Капитан Крюк), Александр Молони (Питер Пэн) и дочь Милы Йовович - Эвер Андерсон (Венди).

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Дэвид Лоури будет руководить проектом, а также напишет сценарий в соавторстве с Тоби Халбруксом. Джим Уитакер продюсирует.

Источники сообщают, что релиз будет театральным, а не на стриминговом сервисе Disney+.

Как сообщалось ранее, компания Walt Disney объявила о переносе премьерных дат релиза таких фильмов, как "Черная вдова", "Вечные", "Шан-Чи и легенда десяти колец", а также "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

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Дисней, Яра Шахиди, Питер Пэн и Венди.

Автор:

Телеграф
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