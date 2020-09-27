Фею Динь-Динь в ремейке "Питера Пэна" сыграет темнокожая актриса

Walt Disney продолжает делать успехи в разнообразии своих классических персонажей.

20-летняя актриса Яра Шахиди воплотит на экране маленькую фею Динь-Динь в новой экранизации "Питера Пэна" американского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лоури. Об этом сообщает издание Deadline.

Это не впервые, когда афроамериканка исполнит роль, которая традиционно представляла собой белую актрису. Напомним, что на роль Ариэль в предстоящем мюзикле "Русалочка" была утверждена темнокожая актриса Холли Бэйли.

Яра Шахиди

Шахиди присоединится к уже утвержденному актерскому составу, включающего таких актеров, как Джуд Лоу (Капитан Крюк), Александр Молони (Питер Пэн) и дочь Милы Йовович - Эвер Андерсон (Венди).

Дэвид Лоури будет руководить проектом, а также напишет сценарий в соавторстве с Тоби Халбруксом. Джим Уитакер продюсирует.

Источники сообщают, что релиз будет театральным, а не на стриминговом сервисе Disney+.

Как сообщалось ранее, компания Walt Disney объявила о переносе премьерных дат релиза таких фильмов, как "Черная вдова", "Вечные", "Шан-Чи и легенда десяти колец", а также "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.