Билли Портер в роли феи-крестницы в экранизации "Золушки" (Фото)

Новости культуры:В то время как Disney осовременила "Золушку" с уклоном в феминизм, Sony зашло еще дальше и привлекло к участию в адаптации сказки темнокожую знаменитость.

50-летний лауреат премии "Эмми" Билли Портер подтвердил слухи о съемках в новой экранизации "Золушки". Актер является открытым представителем ЛГБТ-сообщества, таким образом Sony убьет нескольких зайцев одним выстрелом, пригласив на роль женского персонажа темнокожего гея.

В данный момент студия отказывается обсуждать актерский состав, однако, по данным Deadline, Портер составит компанию Камиле Кабелло, которая исполнит роль Золушки. Это же издание сообщило о том, что звезда "Холодного сердца" Идина Мензел сыграет злую мачеху.

За сценарий музыкальной комедии возьмется Кэй Кэннон, известная широкой публике франшизой "Идеальный голос". Продюсировать картину будут Джеймс Корден, Джонатан Кадин и Лео Перлман. Съемочный процесс начнется этой осенью, а выход фильма на экраны запланирован на 5 февраля 2021 года.

Напомним, в этом сентябре Портер завоевал статуэтку "Эмми" благодаря роли Прея Телла в сериале "Поза". Однако куда больше работ на телевидении внимание публики привлекают публичные выходы звезды. В этом году актер блистал на красной дорожке премии "Оскар", на которую Билли вышел в костюме с пышной юбкой на кринолине.