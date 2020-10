Долой стереотипы: новой "Золушкой" от Disney станет темнокожий парень

Студия Disney работает над новой адаптацией истории о Золушке. Однако в новом фильме, сценаристы решили разрушить все стереотипы, которые сложились вокруг сказки. Авторы приняли решение сделать главным героем истории парня, да еще и темнокожего, а не девушку.

Новый фильм получил название "Сникерелла" (Sneakerella).

Out with the glass slippers, in with the sneakers. #Sneakerella, an Original Movie starring Chosen Jacobs, Lexi Underwood, four-time NBA Champion John Salley, and more, is now in production and coming to #DisneyPlus next year. pic.twitter.com/3NxNd0Wt5P

— Disney+ (@disneyplus) October 21, 2020