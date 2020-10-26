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Долой стереотипы: новой "Золушкой" от Disney станет темнокожий парень

Долой стереотипы: новой "Золушкой" от Disney станет темнокожий парень
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Студия Disney работает над новой адаптацией истории о Золушке. Однако в новом фильме, сценаристы решили разрушить все стереотипы, которые сложились вокруг сказки. Авторы приняли решение сделать главным героем истории парня, да еще и темнокожего, а не девушку.

Новый фильм получил название "Сникерелла" (Sneakerella).

Как сообщает Deadline, знаменитая сказка превратится в хип-хоп-мюзикл о парне Эле, который работает в магазине кроссовок, который раньше принадлежал его матери.

Он – потрясающий дизайнер обуви, но ему приходится скрывать свой талант от двух сводных братьев и злого отчима, который теперь возглавляет семейный бизнес.

Когда Эл встречает Киру, дочь легенды NBA и «кроссовочного» магната Дариуса Кинга, то сразу же влюбляется в нее. На фоне общего интереса к обуви, пара сближается и с подачи своего лучшего друга Эл находит смелость использовать свой талант, чтобы осуществить свою мечту.

Главную роль получил 19-летнего актера Чоузена Джейкобса, сыгравший в хорроре "Оно". «Кроссовочного» магната сыграет четырехкратный чемпион NBA Джон Сэлли, а роль его дочери Киры досталась Лекси Андервуд.

Выход фильма планируется на 2021 год, однако точной даты пока нет. Также известно, что мюзикл выйдет на платформе Disney+.

Отметим, что новую «Золушку» также готовит к выходу и студия Sony. Главную роль в нем получила певица Камилла Кабельо, а фею-крестную воплотит Билли Портер. Премьера мюзикла запланирована на февраль 2021 года.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что роль феи Динь-Динь новой экранизации "Питера Пэна" от Disneyдосталась темнокожей актрисе.

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Кино, Фильм, Дисней, Золушка, Чоузен Джейкобс.

Автор:

Телеграф
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