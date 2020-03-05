"У магии нет пола": фея-кресная в новой "Золушке" не будет гендера

Новости культуры:Фея в киноадаптации мультфильма будет гендерно-нейтральной.

Обладатель премии "Эмми" за лучшую роль в сериале "Поза" Билли Портер рассказал, что фея-кресная, которую он сыграет в новой экранизации сказки "Золушка", будет гендерно-нейтральной.

Как отметил актер в интервью CBS News, фильм будет классической сказкой для нового поколения и современные дети уже подготовлены к тому, чтобы воспринимать людей не привязывая их к гендеру.

"У магии нет пола. Мы представляем этого персонажа как бесполого — по крайней мере, так я его играю — и это действительно мощно. Дети готовы для этого. Это взрослые замедляют ход логичных вещей", - отметил Портер.

Напомним, главную героиню в музыкальном фильме "Золушка" воплотит певица Камилла Кобельо. Принца Роберта сыграет британский актер Николас Голицын ("Покои"). Также к актерскому составу присоединился Пирс Броснан.

Автором идеи фильма и продюсером выступает Джеймс Корден, а режиссером — Кэй Кэннон. В фильме будет переосмыслена традиционная история Золушки. В этой версии героиня станет амбициозной молодой женщиной, мечты которой простираются далеко за пределы ее мира.

Дата официального релиза пока неизвестна.