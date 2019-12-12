Да здравствует король: звезда Джеймса Бонда снимется в римейке "Золушки"

Новости культуры:Пирс Броснан присоединился к актерскому составу пересказа классической сказки "Золушка" от Sony.

Бывший Джеймс Бонд сыграет короля в мюзикле-римейке сказки.

Роль сына короля, прекрасного принца, досталась британскому актеру Николасу Голицыну. Фею-крестную сыграет эпатажный Билли Портер, который получил "Эмми" за лучшую роль в сериале "Поза". Злую мачеху на экране воплотит Идина Мензель. Главная роль Золушки досталась кубино-американской певице Камиле Кабелло.

Новый проект переосмысливает традиционную историю Золушки, где главная героиня выступает молодой амбициозной девушкой, мечты которой больше, чем позволяет мир.

Продюсировать проект взялись Джеймс Корден, он и является автором идеи, и Лео Перлман. Такжее продюсерские кресла заняли Джонатан Кадин и Шеннон Макинтош. Исполнительным продюсером выступит Луиза Рознер. Режиссировать картину будет Кэй Кэннон.

О дате официального релиза не сообщается.