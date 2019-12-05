Кто сыграет прекрасного принца в экранизации "Золушки" с Камиллой Кабельо

Новости культуры:Дата официального релиза мюзикла пока неизвестна.

Британский актер Николас Голицын ("Покои") сыграет принца Роберта в предстоящем музыкальном ремейке фильма "Золушка", главная роль в котором досталась певице Камилле Кобельо. Об этом сообщает deadline.

Голицын дебютировал в фильме Джона Уильямса "Ритм под моими ногами" в 2014 году. В 2016 году снялся в одной из главных ролей в картине Джона Батлера "Чертов красавчик". В 2019 году на экраны вышел сериал "Покои", в котором актер сыграл одну из ведущих ролей - юношу по имени Эллиот Лефевр.

Новую "Золушку" снимут в формате мюзикла. Автором идеи фильма и продюсером выступает Джеймс Корден, а режиссером — Кэй Кэннон. Фею-крестную в новой экранизации сказки сыграет Билли Портер, обладатель премии "Эмми" за лучшую роль в сериале "Поза".

Напомним, что в то время как Disney осовременила "Золушку" с уклоном в феминизм, Sony зашло еще дальше и привлекло к участию в адаптации сказки темнокожую знаменитость.50-летний лауреат премии "Эмми" Билли Портер подтвердил слухи о съемках в новой экранизации "Золушки". Актер является открытым представителем ЛГБТ-сообщества, таким образом Sony убьет нескольких зайцев одним выстрелом, пригласив на роль женского персонажа темнокожего гея.