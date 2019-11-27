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Камила Кабельо публично извинилась перед Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Камила Кабельо публично извинилась перед Кейт Миддлтон и принцем Уильямом
13:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Не каждый день популярные исполнители добровольно признаются в "преступлениях".

Певицу взяли на слабо, и она вынесла из дворца маленькую вещь.

Камила Кабелло призналась, что украла кое-что из Кенсингтонского дворца, когда была там на мероприятии в октябре. В минувший вторник певица была гостьей радио BBC, и ведущий Грег Джеймс, который также был на том октябрьском мероприятии, отметил, что взял Камилу на слабо, чтобы она стащила из дворца карандаш. Грег отметил, что Кабелло просила не рассказывать об этом, поэтому он точно расскажет.

В последний раз мы виделись с тобой во дворце… — начал Джеймс. 

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Никому не говори, что мы с мамой сделали! Ты взял меня на слабо! Я прекрасно знаю, что на это нельзя поддаваться, но я это сделала. Я сунула карандаш в мамину сумочку, и она сказала: «Мы должны его вернуть! Надо вернуть!». А я сказала, что меня взяли на слабо и я должна его украсть. Вот так. Мне очень жаль. Карандаш все еще у меня. Простите, Уильям и Кейт, — сказала Камила.

После эфира BBC Radio One опубликовали на официальной странице в Twitter фрагмент разговора, в котором Камила рассказывает про карандаш и извиняется перед герцогами. Кейт Миддлтон с официального аккаунта Кенсингтонского дворца шутливо ответила на твит, поставив в комментарии эмодзи в виде глаз.

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Принц Уильям, Преступление, Кража, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Камила Кабельо.
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