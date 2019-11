Камила Кабельо публично извинилась перед Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Певицу взяли на слабо, и она вынесла из дворца маленькую вещь.

Камила Кабелло призналась, что украла кое-что из Кенсингтонского дворца, когда была там на мероприятии в октябре. В минувший вторник певица была гостьей радио BBC, и ведущий Грег Джеймс, который также был на том октябрьском мероприятии, отметил, что взял Камилу на слабо, чтобы она стащила из дворца карандаш. Грег отметил, что Кабелло просила не рассказывать об этом, поэтому он точно расскажет.

В последний раз мы виделись с тобой во дворце… — начал Джеймс.

"I am sorry William and I am sorry Kate" @KensingtonRoyal@GregJames may have got @Camila_Cabello into a bit of trouble at the Palace pic.twitter.com/aKArMdD04H

— BBC Radio 1 (@BBCR1) November 26, 2019