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Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей: правила от королевы

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей: правила от королевы
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:У королевской четы трое детей: 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому всего 18 месяцев.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая является иконой стиля, удачно совмещает воспитание детей с королевской жизнью. Ее считают современной матерью, которая всегда идеально выглядит и является примером для всех матерей.

Как Кейт Миддлтон воспитывает детей и одновременно является любимицей публики – несколько полезных советов для матерей узнало издание Ukr.Media.

Не перекладывать ответственность за детей на других

Конечно же, в королевских семьях к воспитанию детей привлекают нянь, поскольку известные люди не сидят постоянно дома. Однако Кейт самостоятельно ухаживает за своими детьми и полностью отдает себя воспитанию, и, в то же время, королева продолжает появляться на публике.

И хотя для дочери Шарлотты все же наняли няню, однако Миддлтон часто можно увидеть на фото, где она на прогулке с детьми или проводит с ними время отдельно. Герцогиня отмечает, что такими действиями между мамой и ребенком создается крепкая связь.

Защищать личную жизнь своих детей

Внимание папарацци к Кейт Міллдтон всегда особое, однако королева может в любой момент сказать им "нет", чтобы они не надоедали детям излишним вниманием.

Ее в этом очень поддерживает супруг принц Уильям, который всегда поможет защитить своих детей от окружения. По словам королевы, пространство семьи является очень важным.

Счастливые моменты нужно фотографировать

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Кейт Миддлтон поделилась, что сама делает семейные фото, которыми часто делится в соцсетях. Герцогиня считает, что такие кадры являются обязательной часть жизни семьи, потому что так можно запомнить самые яркие и счастливые моменты, о которых можно будет со временем вспомнить.

Нет ничего плохого в том, чтобы переехать в более тихое место

Учитывая жизнь королевской семьи, заметно, что Кейт и Уильям стараются держать личную жизнь подальше от общественной суеты. По мнению королевы, переезд в пригород позволит детям по-настоящему наслаждаться детством, ведь там они смогут делать что угодно и не будут "на крючке у папарацци".

Не стоит пренебрегать помощью родных

Заметно, что Кейт очень беспокоится о жизни своих детей и старается постоянно быть рядом с ними. Однако королева не скрывает, что часто обращается за советами к маме или принимает помощь от близких. Ведь часто замечания родителей помогают укрепить семейную жизнь. Кейт считает, что мама должна доверять своим родственникам.

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Принц Уильям, Королевская семья, Знаменитость.
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