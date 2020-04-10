Премьеру "Золушки" с Камилой Кабельо перенесли

Новости культуры:Выход новой "Золушки" с Камилой Кабельо в главной роли перенесен на следующий год.

Ранее студия Sony приостановила из-за коронавируса съемки мюзикла "Золушка", а сейчас стало известно, что премьеру фильма перенесли на следующий год.

Как сообщает PEOPLE, новая дата выхода запланирована на 5 февраля 2021 года.

Главную героиню в музыкальном фильме воплотит певица Камилла Кобельо. Принца Роберта сыграет британский актер Николас Голицын ("Покои"). Также к актерскому составу присоединился Пирс Броснан. А фея в киноадаптации "Золушки" будет гендерно-нейтральной.

Автором идеи фильма и продюсером выступает Джеймс Корден, а режиссером — Кэй Кэннон. В фильме будет переосмыслена традиционная история Золушки. В этой версии героиня станет амбициозной молодой женщиной, мечты которой простираются далеко за пределы ее мира.