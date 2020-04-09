Нет, не из-за коронавируса: DC задумывается об отмене съемок "Флэша"

Новости культуры:Съемки "Флэша" могут быть отменены из-за скандала с Эзрой Миллером.

Руководство Warner Bros, рассматривает возможность полной отмены съемок основанного на комиксах DC фильма "Флэш" после скандала, в котором оказался замешан исполнитель главной роли Эзра Миллер. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Cosmic Book.

Утверждается, что представители студии внимательно изучают обстоятельства произошедшего. В любом случае, вероятность отстранения Миллера достаточно высока, так как информационный фон, окружающий актера, уже весьма негативный.

Более того, под вопросом оказалось и его участие в фильме "Фантастические твари и где они обитают 3", ради съемок в котором Миллер прибыл в Исландию.

О чем речь:

В социальной сети Twitter были опубликованы видеоролики, запечатлевшие нападение Эзры Миллера на одну из поклонниц. Он схватил приблизившуюся к нему девушку за горло и повалил на пол. Свидетелям инцидента пришлось вмешаться и вызвать полицию.

Ранее от участия в работе над экранизацией комикса "Флэш" отказались режиссеры Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, Они сослались на традиционные в таких случаях "творческие разногласия". Примечательно, что именно такой фразой на своей странице в Twitter Дейли отреагировал на новость о выходке Миллера.

Напомним: