Лента полностью закончена: режиссер "Джеймса Бонда" не будет дорабатывать фильм

Новости культуры:Режиссер считает, что фильм полностью готов и не нуждается в коррекции.

Режиссер Кэри Фукунага не намерен дорабатывать новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", не смотря на время, которое появилось для этого после переноса релиза на осень.

Об этом он написал на вопрос фанатов в соцсетях, пишет ComingSoon.

По словам режиссера, на момент, когда премьеру отменили, лента была полностью закончена и фильм получился отличным.

В то же время, постановщик отметил, что был бы не против внести коррективы и "отполировать" сюжет, так как этим можно заниматься бесконечно, однако все упирается в деньги.

Напомним, "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом должен был стартовать в украинском прокате 9 апреля, однако был перенесен из-за коронавируса на 12 ноября.