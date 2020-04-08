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Лента полностью закончена: режиссер "Джеймса Бонда" не будет дорабатывать фильм

Лента полностью закончена: режиссер "Джеймса Бонда" не будет дорабатывать фильм
19:07 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссер считает, что фильм полностью готов и не нуждается в коррекции.

Режиссер Кэри Фукунага не намерен дорабатывать новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", не смотря на время, которое появилось для этого после переноса релиза на осень.

Об этом он написал на вопрос фанатов в соцсетях, пишет ComingSoon.

По словам режиссера, на момент, когда премьеру отменили, лента была полностью закончена и фильм получился отличным.

В то же время, постановщик отметил, что был бы не против внести коррективы и "отполировать" сюжет, так как этим можно заниматься бесконечно, однако все упирается в деньги.

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Напомним, "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом должен был стартовать в украинском прокате 9 апреля, однако был перенесен из-за коронавируса на 12 ноября.

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Кино, Джеймс Бонд, Фильм, Режиссер, Кэри Фукунага, Не время умирать.
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