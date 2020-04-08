Актер Киану Ривз стал Призрачным гонщиком в фан-трейлере (Видео)

Новости культуры:Призрачный гонщик — персонаж с множеством имен и лиц.

Слухи настойчиво продолжают сватать Киану Ривза на роль Призрачного гонщика в киновселенной Marvel, и фанатам кинокомиксов такой вариант явно пришелся бы по душе. Так, пользователь YouTube под ником tryder HD выложил самодельную версию трейлера к гипотетическому блокбастеру о Призрачном гонщике во главе с Ривзом.

В ролике отрывки из фильмов "Константин" и "Джон Уик" смонтированы с предыдущими репрезентациями Призрачного гонщика в кино, а также с кадрами из некоторых других картин вроде "Хеллбоя" и "Зловещих мертвецов".

Его самым известным и примечательным воплощением является Джонни Блейз. Будучи каскадером-мотоциклистом, Блейз соглашается продать душу дьяволу, чтобы спасти жизнь своего отца. Согласно этой сделке, каждую ночь Бейз превращается в пылающего огнем демона, который обладает сверхъестественными способностями.

Именно эта версия персонажа была воплощена Николасом Кейджем в фильмах "Призрачный гонщик" (2007) и "Призрачный гонщик 2" (2021). Также этот герой — но уже под именем Робби Рейес — был воплощен Габриэлем Луной в телесериале "Агенты Щ.И.Т.", кадры из которого тоже присутствуют в фанатском трейлере.

В комментарии к своему ролику tryder HD отметил, что Ривз многим кажется идеальным кандидатом на роль Призрачного гонщика благодаря своей несколько флегматичной актерской игре, которая смотрится выгоднее, чем "избыточность" Кейджа.

Впрочем, несмотря на все спекуляции, никаких официальных новостей об утверждении Ривза на эту роль до сих пор не последовало, хотя ранее глава Marvel Studios Кевин Файги открыто заявлял, что он был бы рад заполучить его в один из своих проектов.