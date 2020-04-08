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"Это был самый достойный бой": Джеймс Ганн боролся за Дэйва Батисту на роль Дракса в "Стражах Галактики"

"Это был самый достойный бой": Джеймс Ганн боролся за Дэйва Батисту на роль Дракса в "Стражах Галактики"
10:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Джеймс Ганн не побоялся конфликта с Marvel Studios и Disney, отстоял актера — и победил.

Перед премьерой фильма "Стражи Галактики" летом 2014 года многие аналитики предрекали, что это будет первый кассовый провал Marvel Studios. Фильм от практически неизвестного на тот момент режиссера без коммерческих хитов в портфолио.

Главную роль играет актер, до этого известный лишь по роли в сериале "Парки и зоны отдыха". Две звезды, которые могли бы собрать кассу (Вин Дизель и Брэдли Купер), занимались лишь озвучкой персонажей, не появляясь в кадре. Но фильм посрамил всех скептиков, собрав 772 миллиона долларов в мировом прокате.

Огромная часть успеха связана с взаимоотношениями внутри пестрой команды неудачников, ставших Стражами Галактики. Трудно представить каких-то других актеров в этих ролях. Но режиссер Джеймс Ганн, отвечая на вопрос фаната в Twitter, рассказал, как нелегко было отстоять именно этот состав:

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Мне пришлось сражаться за Дэйва Батисту — и это был самый достойный бой в моей жизни.

К моменту съемок рестлер и чемпион мира Батиста уже снялся в таких фильмах, как "Риддик" и "Железный кулак", но был малоизвестен тем, кто не следит за борьбой. После того как он исполнил роль Дракса Разрушителя, Батиста проснулся знаменитым. 

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Кино, Фильм, Актеры, Marvel Studios, Смотреть, Стражи Галактики, Джеймс Ганн, Дэйв Батист.
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