Сюрприз фанатам Спилберга: "Челюсти" получат версию в 4К

Новости культуры:Культовый триллер "Челюсти" выпустят в разрешении 4K.

Киностудия Unviversal готовит сюрприз поклонникам творчества Стивена Спилберга. Как утверждает издание Comic Book, в июне 2020 года будет выпущено коллекционное издание знаменитого триллера "Челюсти", которое включает и версию в разрешении 4К.

Отметим, что "Челюсти" - ключевой проект для современной киноиндустрии, так как именно с выходом именно этой ленты возникло такое понятие как "широкий прокат". История создания этой теперь уже классической картины станет одним из главных элементов экспозиции создаваемого музея Американской Киноакадемии, В одном из его залов будет демонстрироваться аниматронная модель большой белой акулы, использовавшаяся во время съемок. Акула была восстановлена практически из сохранившихся фрагментов, причем восстановительными работами руководил создатель "Ходячих мертвецов" Грегори Никотеро.

Примечательно, что регулярные сбои в работе реквизита привели к тому, что бюджет "Челюстей" был превышен, а график съемок сорван. Это также помешало Спилбергу использовать достаточное количество кадров с акулой. Но, как оказалось, именно редкое появление хищницы на экране и создало столь пугающий эффект, заставляя разыгрываться воображение зрителей.

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