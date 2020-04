Звезда "Звездных войн" может сыграть злодея в ребуте "Блэйда"

Новости культуры:Работа над "Блэйдом" набирает обороты, и киностудия Marvel начала подбор актеров на роли в фильме.

По данным портала We Got This Covered, Джон Бойега, исполнивший роль Финна в "Звездных войнах", заинтересован предложением сыграть злодея в предстоящем фильме Marvel "Блэйд". Портал утверждает, что информация получена из источника, который ранее сообщал детали "Форсажа 9", которые подтвердились. Джону Бойеге предложена роль Дьякона Фроста.

В фильме "Блэйд" 1998 года роль Фроста исполнил актер Стивен Дорфф. В этом фильме злодей был плейбоем и революционером, который хотел изменить традиции совместного проживания вампиров и людей. Он хотел вызвать древнего бога вампиров и превратить людей в пищу для своего рода. Но Блэйд разрушил этот план.

В комиксах же образ Дьякона Фроста совсем другой. Это седовласый ученый аристократической внешности, который случайно стал вампиром и научился создавать двойников из своих жертв. Кроме того, именно его вампирство привело к появлению Блэйда, так как он искусал его мать незадолго до родов.

Источник портала ничего не говорит о сюжете нового фильма. Но сами журналисты считают, что просто повторять предыдущий фильм было бы бессмысленно, поэтому при перезапуске истории Блэйда Marvel захотят в какой-то степени соединить оба варианта Дьякона Фроста — из комиксов и из предыдущего фильма. И талант Бойеги может им в этом помочь.