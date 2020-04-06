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Идрис Эльба может вернуться в знаменитое "Хоббс и Шоу 2"

Идрис Эльба может вернуться в знаменитое "Хоббс и Шоу 2"
10:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:По сюжету будущей картины, персонаж Эльбы перестанет быть «плохим парнем» и присоединится к главным героям.

В актерской карьере Идриса Эльбы участие во множестве крупных франшиз, в числе которых "Тор", "Тихоокеанский рубеж" и "Звездный путь".

Недавно Эльба добавил в свой послужной список спин-офф "Форсажа" "Хоббс и Шоу", в котором он сыграл киборга-злодея по имени Брикстон Лор. Как сообщает портал We Got This Covered, в будущем актер еще вернется к этой роли в продолжении "Хоббса и Шоу", но на этот раз он выступит на стороне добра, отказавшись от своих неблагочестивых амбиций.

Нужно оговориться, что пока эта информация существует лишь на уровне слухов, поскольку разработка "Хоббса и Шоу 2" едва началась. Однако инсайдеры настаивают, что Universal планирует продолжить сотрудничество с Эльбой, который за последние годы зарекомендовал себя в Голливуде с наилучшей стороны.

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Фильм "Хоббс и Шоу" вышел в прокат летом прошлого года. При бюджете $200 млн приключенческий боевик во главе с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом собрал в мировом прокате внушительные $759 млн, что побудило создателей взяться за создание сиквела.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актер, Идрис Эльба, Хоббс и Шоу 2.
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