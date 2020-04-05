"Человек-муравей" обзавелся сценаристом: кто напишет третью часть фильма

Новости культуры:Студия Marvel нашла сценариста для новой части фильма о человеке-муравье.

Сценарист и сопродюсер мультсериала "Рик и Морти" Джефф Лавнесс напишет сценарий для третьей части фильма "Человек-муравей" студии Marvel.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.

В настоящее время детали сюжета, а также даты начала съемок и премьеры "Человека-муравья 3" неизвестны.

Режиссером фильма должен стать Пейтон Рид, поставивший первые две части.