"Человек-муравей" обзавелся сценаристом: кто напишет третью часть фильма

Сценарист и сопродюсер мультсериала "Рик и Морти" Джефф Лавнесс напишет сценарий для третьей части фильма "Человек-муравей" студии Marvel.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
В настоящее время детали сюжета, а также даты начала съемок и премьеры "Человека-муравья 3" неизвестны.
Режиссером фильма должен стать Пейтон Рид, поставивший первые две части.