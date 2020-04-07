Netflix представил дебютный трейлер боевика с Крисом Хемсвортом (Видео)

Новости культуры:Стримминговый сервис опубликовал трейлер боевика "Эвакуация".

Netflix презентовал первый трейлер боевика "Эвакуация" (Extraction) с Крисом Хемсвортом в главной роли.

В картине также снялись Дэвид Харбор и Голшифте Фарахани. Постановщиком выступил актер Сэм Харгрейв. Фильм станет его режиссерским дебютом.

"Эвакуация" расскажет о наемнике, которому поручили освободить из плена сына международного преступника. Но выбраться из Бангладеша в компании подростка будет не так просто — на героев открыли охоту люди двух наркобаронов.

Премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix 24 апреля.