Режиссер "Хищных птиц" о провале ленты в прокате: Это было тяжелое бремя

Новости культуры:Режиссер "Хищных птиц" объяснила неудачу фильма в прокате.

Режиссер экранизации комиксов DC "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" Кэти Янь предложила свою версию посредственного проката картины, как на родине, так и за пределами Северной Америки.

Ее высказывания по этому поводу приводит издание The Hollywood Reporter.

"Я знаю, что студия возлагала большие надежды на этот фильм, как и все мы. Были и другие ожидания, связанные с проектом, в котором главную партию исполняют женщины, и, что больше всего разочаровало меня, так это предположения о том, что мы просто не готовы к такому фильму. Это было тяжелое бремя, которое я, будучи цветной женщиной-режиссером, несла с самого начала. И, да, есть разные представления о том, что есть успех, а что есть неудача, и у всех есть право судить об этом", - посетовала она.

О чем речь:

"Хищные птицы" стартовали в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось,а финальные сборы составили лишь 201 миллион долларов, что, вероятнее всего, с учетом расходов на рекламу даже не позволило проекту окупиться.

Уже 24 мата 2020 года картина стала доступна на различных цифровых платформах, но не смогла принять участие в боьбе за лидерство в чартах продаж.

Напомним: