В сети появился трейлер первого сезона сериала "50 штатов страха" (Видео)

Платформа Quibi презентовала трейлер первого сезона сериала "50 штатов страха".
Продюсером проекта выступил Сэм Рэйми ("Зловещие мертвецы").
В сериале снимались Таисса Фармига, Эйса Баттерфилд, Рэйчел Броснахан, Кристина Риччи, Рори Калкин, Трэвис Фиммел, Рон Ливингстон и др.
Фильм расскажет несколько леденящих душу историй, происходящих в провинциальной Америке и других ее штатах.
Телешоу будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi, запуск которого запланирован на 6 апреля 2020 года. Премьера состоится 13 апреля.