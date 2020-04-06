В сети появился трейлер первого сезона сериала "50 штатов страха" (Видео)

Новости культуры:Потоковый сервис Quibi опубликовал трейлер первого сезона сериала.

Платформа Quibi презентовала трейлер первого сезона сериала "50 штатов страха".

Продюсером проекта выступил Сэм Рэйми ("Зловещие мертвецы").

В сериале снимались Таисса Фармига, Эйса Баттерфилд, Рэйчел Броснахан, Кристина Риччи, Рори Калкин, Трэвис Фиммел, Рон Ливингстон и др.

Фильм расскажет несколько леденящих душу историй, происходящих в провинциальной Америке и других ее штатах.

Телешоу будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi, запуск которого запланирован на 6 апреля 2020 года. Премьера состоится 13 апреля.