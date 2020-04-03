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Продолжение южнокорейского хоррора "Поезд в Пусан": трейлер (Видео)

Продолжение южнокорейского хоррора "Поезд в Пусан": трейлер (Видео)
15:57 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:"Поезд в Пусан: Полуостров" выйдет в августе.

В сети появился трейлер фильма "Поезд в Пусан: Полуостров", который станет сиквелом южнокорейского зомби-хоррора, вышедшего в 2016 году. Над новым фильмом работал режиссер оригинальной картины Ен Сан Хо.

Действие "Полуострова" происходит спустя четыре года после событий "Поезда в Пусан". По сюжету, несколько выживших пытаются выбраться из страны, которую заполонили заразившиеся. Им предстоит противостоять не только зомби, но и военным на границе.

Премьера фильма запланирована на 6 августа.

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Напомним, потоковый сервис Netflix будет вынужден отложить на неопределенный срок съемки многосерийного проекта по мотивам популярной серии видеоигр "Обитель зла".

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Трейлер, Поезд в Пусан: Полуостров, Поезд в Пусан.
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