Продолжение южнокорейского хоррора "Поезд в Пусан": трейлер (Видео)

Новости культуры:"Поезд в Пусан: Полуостров" выйдет в августе.

В сети появился трейлер фильма "Поезд в Пусан: Полуостров", который станет сиквелом южнокорейского зомби-хоррора, вышедшего в 2016 году. Над новым фильмом работал режиссер оригинальной картины Ен Сан Хо.

Действие "Полуострова" происходит спустя четыре года после событий "Поезда в Пусан". По сюжету, несколько выживших пытаются выбраться из страны, которую заполонили заразившиеся. Им предстоит противостоять не только зомби, но и военным на границе.

Премьера фильма запланирована на 6 августа.

Напомним, потоковый сервис Netflix будет вынужден отложить на неопределенный срок съемки многосерийного проекта по мотивам популярной серии видеоигр "Обитель зла".