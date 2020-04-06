Райан Рейнольдс рассказал о новой дате выхода комедии "Персонаж" (Видео)

Новости культуры:В сети появился новый ролик комедийного боевика "Персонаж" (Free Guу), главную роль в котором играет Райан Рейнольдс.

Видео, в котором названа новая дата выхода фильма, опубликовал сам актер. Релиз картины, которая должна была выйти на экраны 2 июля, перенесен на 11 декабря 2020.

Помимо Рейнольдса в фильме снимаются Джо Кири ("Очень странные дела"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), а также актер и режиссер Тайка Вайтити ("Кролик ДжоДжо"), который исполнит роль злодейского издателя видеоигр. Кроме того, в фильме будут камео стримеров, в том числе Ninja, Jacksepticeye и Laser Beam.

Режиссером картины значится Шон Леви, известный по работе над "Ночью в музее" и "Очень странными делами". Леви говорит, что концепция фильма схожа с супергеройскими боевиками, только без плащей и ярких костюмов.

Райан Рейнольдс играет кассира в банке Гая, который после 17 ограблений банка за день осознает, что он просто NPC в игре, схожей с GTA Online, под названием "Свободный город", поддержка которой вскоре должна быть остановлена. И Гай должен спасти свой мир. Помогать ему в этом будут игровые аватары реальных людей, осознающие, что код игры дает другим персонажам полноценный искусственный интеллект.