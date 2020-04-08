Будет таким же "захватывающим": выйдет еще один фильм "Джуманджи"

Новости культуры:Команда готовится к работе над четвертым фильмом.

Фильм "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном пополнится очередным продолжением. Об этом сообщил режиссер двух последних частей Джейк Кэздан, пишет Collider.

Кэздан говорит, что обсуждения проекта уже начались, но планы пришлось отложить из-за коронавируса.

"Мы только начинали обсуждение до этого глобального бедствия, и мы возобновим работу, как только все уладится", - отметил режиссер.

Джейк Кэздан еще не определился с сюжетом. Однако он надеется, что этот будет таким же "захватывающим", как и "первые два". Режиссер постарается сохранить прежний уровень.

Постановщик также признался, что хотел бы раскрыть историю Йоргена Жестокого (Рори Макканн), за которого играл неизвестный герой.

Напомним, первый фильм франшизы появился еще в 1995 году. А в 2017 году вышел перезапуск "Джуманджи: Зов джунглей", который стал хитом и заработал в прокате 962 млн долл. Кроме Дуэйна Джонсона в картине снялись Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт. В 2019 году вышел сиквел "Джуманджи: Новый уровень".