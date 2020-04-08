Скачать
Среда, 08.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат
"Кредитные каникулы": В Киеве предпринимателей освободили от выплат
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Карантин: Украинцам упростили предоставление соцпомощи
Моуринью извинился за нарушения карантина
Моуринью извинился за нарушения карантина
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней
Вырубка лесов может ускорить распространение болезней

Будет таким же "захватывающим": выйдет еще один фильм "Джуманджи"

Будет таким же "захватывающим": выйдет еще один фильм "Джуманджи"
17:51 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Команда готовится к работе над четвертым фильмом.

Фильм "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном пополнится очередным продолжением. Об этом сообщил режиссер двух последних частей Джейк Кэздан, пишет Collider.

Кэздан говорит, что обсуждения проекта уже начались, но планы пришлось отложить из-за коронавируса.

"Мы только начинали обсуждение до этого глобального бедствия, и мы возобновим работу, как только все уладится", - отметил режиссер.

Джейк Кэздан еще не определился с сюжетом. Однако он надеется, что этот будет таким же "захватывающим", как и "первые два". Режиссер постарается сохранить прежний уровень.

Актер Киану Ривз стал Призрачным гонщиком в фан-трейлере (Видео)

Постановщик также признался, что хотел бы раскрыть историю Йоргена Жестокого (Рори Макканн), за которого играл неизвестный герой.

Напомним, первый фильм франшизы появился еще в 1995 году. А в 2017 году вышел перезапуск "Джуманджи: Зов джунглей", который стал хитом и заработал в прокате 962 млн долл. Кроме Дуэйна Джонсона в картине снялись Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт. В 2019 году вышел сиквел "Джуманджи: Новый уровень".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Дуэйн Джонсон, Сиквел, Продолжение, Джуманджи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
03 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
04 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
05 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
В Кабмине не планируют осуществлять заимствования в апреле
Кабмин: Госзайма в апреле не будет
Японская эпидемия: В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19
Как бороться с сомнениями и страхами в полную Луну 8 апреля
Как бороться с сомнениями и страхами в полную Луну 8 апреля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь