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Миссия невыполнима: Том Круз был вынужден вызвать охрану во время съемок нового фильма

Миссия невыполнима: Том Круз был вынужден вызвать охрану во время съемок нового фильма
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Tom Cruise

Голливудский актер и продюсер Том Круз, у которого теперь есть свой дипфейк в TikTok, уже давно умеет ловить злодеев, но только исполняя роль агента Итана Хоука из франшизы "Миссия невыполнима".

Как сообщает The Sun, 58-летний красавчик был вынужден вызвать охрану, чтобы разобраться с нарушителями на съемках седьмой части фильма, которые сейчас проходят в Йоркшире, Великобритания.

Съемочная команда актера создала огромную декорацию внутри карьера, где они целыми днями снимают смертельные трюки, но их постоянно преследуют любители острых ощущений, пытающиеся взобраться на сооружения.

Источник фото: Daily Mail

Инсайдер сказал: "Конструкция выглядит захватывающе, и люди думают, что пытаться сфотографироваться там забавно, но они не осознают, насколько это опасно".

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Нарушители проникают внутрь и пытаются масштабировать буровые установки и оборудование, установленные для трюков. На прошлой неделе полиция была вызвана в связи с одним инцидентом, а затем Том был вынужден принять меры, когда это произошло снова.

"На этот раз были замечены двое злоумышленников, которые карабкались по съемочной площадке, что привело к тому, что охрана поспешила их спустить. Том и команда не хотят задержек со съемками", - отметил инсайдер.

Производство фильма "Миссия невыполнима-7" в связи с пандемией столкнулось со многими препятствиями, и дата релиза была перенесена на десять месяцев до мая следующего года.

Напомним, что в декабре прошлого года Том Круз наорал на подчиненных за несоблюдение карантинных мер безопасности на съемочной площадке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 228

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Том Круз, Миссия невыполнима, Миссия невыполнима 7.
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