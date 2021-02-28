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Рассказывает о встрече с Горбачевым и показывает фокусы: дипфейковый Том Круз появился в TikTok (видео)

Рассказывает о встрече с Горбачевым и показывает фокусы: дипфейковый Том Круз появился в TikTok (видео)
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф

58-летний голливудский актер Том Круз, которому приписывают роман со звездой фильма "Капитан Америка", завел аккаунт в популярном приложении TikTok.  Там он выкладывает ролики, в которых рассказывает о личной встрече с Михаилом Горбачевым, показывает фокусы и играет в гольф.

Все бы ничего, но, как оказалось, страница принадлежит неизвестному мужчине, который очень правдоподобно изображает звезду франшизы "Миссия невыполнима", особенно его мимику, движения и копирует знакомый голос. А вот "лицо" Круза было сделано благодаря нейросети, которая изобразила идентичную внешность голливудского красавца.

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На аккаунт дипфейкового Тома Круза @deeptomcruise подписано более 296 тысяч пользователей, и размещены там 3 ролика.

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Напомним, ранее американский актер Том Круз жестко отругал съемочную команду за несоблюдение мер безопасности при коронавирусе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 123

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Том Круз, Дипфейки, TikTok.
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Рассказывает о встрече с Горбачевым и показывает фокусы: дипфейковый Том Круз появился в TikTok (видео)
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