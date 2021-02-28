Рассказывает о встрече с Горбачевым и показывает фокусы: дипфейковый Том Круз появился в TikTok (видео)

58-летний голливудский актер Том Круз, которому приписывают роман со звездой фильма "Капитан Америка", завел аккаунт в популярном приложении TikTok. Там он выкладывает ролики, в которых рассказывает о личной встрече с Михаилом Горбачевым, показывает фокусы и играет в гольф.

Все бы ничего, но, как оказалось, страница принадлежит неизвестному мужчине, который очень правдоподобно изображает звезду франшизы "Миссия невыполнима", особенно его мимику, движения и копирует знакомый голос. А вот "лицо" Круза было сделано благодаря нейросети, которая изобразила идентичную внешность голливудского красавца.

На аккаунт дипфейкового Тома Круза @deeptomcruise подписано более 296 тысяч пользователей, и размещены там 3 ролика.

Напомним, ранее американский актер Том Круз жестко отругал съемочную команду за несоблюдение мер безопасности при коронавирусе.