История с похищением собак Леди Гаги получила развязку

В среду вечером, 24 февраля, у американской певице и актрисы Леди Гаги украли двух французских бульдогов, а ее помощника, 30-летнего Райана Фишера, который их выгуливал, подстрелили. Сейчас мужчина находится в больнице.

Издание Associated Press сообщает, что собаки Коджи и Густаво были благополучно возвращены в пятницу вечером, 26 февраля.

"Два французских бульдога Леди Гаги, которые были украдены ворами, стрелявшими и ранившими мужчину, были найдены целыми и невредимыми в пятницу", - сообщила полиция Лос-Анджелеса.

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Отмечается, что к полицейскому участку бульдогов принесла одна женщина, которую не подозревают в похищении. Также в полиции пока не могут сказать, было ли это умышленное похищение или "дело случая".

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Напомним, что певица, которая сейчас находится на съемках в Италии, ранее предложила полмиллиона долларов тому, кто вернет ее любимцев.

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Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию с ее найденными бульдогами.

Позже в сети появилось видео момента нападения на помощника Леди Гаги, где слышны выстрели в его сторону.