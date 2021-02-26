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У Леди Гаги похитили двух собак: в сети появилось видео нападения на собаковода певицы

У Леди Гаги похитили двух собак: в сети появилось видео нападения на собаковода певицы
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram

24 февраля у американской певицы и актрисы Леди Гаги были похищены ее домашние питомцы - два французских бульдога Коджи и Густаво. Более того, во время похищения был подстрелен помощник певицы Райан Фишер, который и выгуливал собак.

На видео видно, как два неизвестных нападают на Фишера, открывают по нему огонь, а затем скрываются с места происшествия с двумя французскими бульдогами знаменитости. Один из нападающих удерживал Райана, а другой подстрелил его.

Фишер был госпитализирован с пробитым сердцем и легкими. Сейчас он находится в критическом состоянии.

По словам офицера полиции Лос-Анджелеса Майка Лопеса это видео является частью доказательств, которые детективы полиции сейчас изучают.

Певица Леди Гага готова заплатить вознаграждение в размере 500 000 долларов за возвращение своих собак.

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Ранее, "Телеграф" писал, что певица Леди Гага, которая активно поддерживала Байдена всю его предвыборную кампанию, на инаугурации нового президента США исполнила национальный гимн.  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Леди Гага, Похищение, Певица.
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