У Леди Гаги похитили двух собак: в сети появилось видео нападения на собаковода певицы

24 февраля у американской певицы и актрисы Леди Гаги были похищены ее домашние питомцы - два французских бульдога Коджи и Густаво. Более того, во время похищения был подстрелен помощник певицы Райан Фишер, который и выгуливал собак.

На видео видно, как два неизвестных нападают на Фишера, открывают по нему огонь, а затем скрываются с места происшествия с двумя французскими бульдогами знаменитости. Один из нападающих удерживал Райана, а другой подстрелил его.

Фишер был госпитализирован с пробитым сердцем и легкими. Сейчас он находится в критическом состоянии.

По словам офицера полиции Лос-Анджелеса Майка Лопеса это видео является частью доказательств, которые детективы полиции сейчас изучают.

Певица Леди Гага готова заплатить вознаграждение в размере 500 000 долларов за возвращение своих собак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Ранее, "Телеграф" писал, что певица Леди Гага, которая активно поддерживала Байдена всю его предвыборную кампанию, на инаугурации нового президента США исполнила национальный гимн.