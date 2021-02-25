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Четверг, 25.02.2021
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Помощника подстрелили, а собак украли: Леди Гага переживает серьезное потрясение

Помощника подстрелили, а собак украли: Леди Гага переживает серьезное потрясение
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Lady Gaga

У американской певицы и актрисы Леди Гаги, которая выступила на инаугурации президента США Джо Байдена, случилась трагедия.

Как сообщает People, 30-летний помощник знаменитости Райан Фишер был подстрелен поздно в среду вечером в Лос-Анджелесе во время выгула ее питомцев - Коджи, Мисс Азию и Густаво. Двух  французских бульдогов, а именно Коджи и Густаво, неизвестные похитили. Фишер был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

Известно, что стрелок использовал полуавтоматический пистолет. Он был замечен уезжающим в машине, направлявшейся на север в сторону Голливудского бульвара.

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Леди Гага, которая в настоящее время находится в Италии, предложила вознаграждение в размере 500 000 долларов за информацию о ее любимых собаках.

 
 
 
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Ранее сообщалось, что стилист Аллы Пугачевой обвинил Леди Гагу в плагиате наряда "Примадонны", которая западная звезда надевала на инаугурацию Джо Байдена.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Леди Гага, Животные, Похищение.
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