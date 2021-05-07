Раскрыта тайна приквела "Игры престолов": "Телеграф" публикует первые кадры и исполнителей главных ролей

Как только появился тизер нового сериала "Дом дракона" (приквел мегапопулярной "Игры престолов"), CNN опубликовал статью, которая рассказывает о деталях сюжета блокбастера, а также раскрывает тайну о том, кто сыграет ведущие роли.

"Телеграф" предлагает читателям ее полный перевод и первые кадры из приквела "Дом дракона": Приквел известного сериала "Игра престолов", первые официальные кадры, исполнители главных ролей: анонс выпуска на CNN

Поклонники сериала "Игра престолов" теперь имеют возможность увидеть первые официальные кадры из предстоящего приквела "Дом дракона".

Согласно пресс-релизу HBO, новый сериал основан на книге Джорджа Р.Р. Мартина "Пламя и кровь" и охватывает историю Дома Таргариенов примерно за 300 лет до сюжетной линии "Игры престолов".

"Игра престолов" - чрезвычайно успешный фэнтезийный сериал, рассказывающий историю битвы за Железный трон семи королевств Вестероса. НВО анонсирует выход "Дома Дракона" на экраны в 2022 году.

В сериале будет сниматься Эмма Д'Арси в роли принцессы Рейниры Таргариен, наездницы дракона, первого ребенка короля Визериса. Д'Арси ранее снималась в сериалах "Искатели правды" и "Ханна".

Мэтт Смит, стал популярен по ролям в фильмах "Корона" и "Доктор Кто". Актер сыграет наследника престола принца Деймона Таргариена, младшего брата короля, известного всем как свирепый воин.

Лорда Корлиса Велариона, известного как "Морской змей", сыграет Стив Туссен, ранее появлявшийся в фильмах "Принц Персии" и "Судья Дредд". Дом Веларионов - это линия валирийской крови, такой же древней, как Дом Таргариенов.

Оливия Кук сыграет в роли Алисент Хайтауэр, "самой красивой женщины в семи королевствах" по версии HBO. Кук ранее появлялась в фильмах "Звук металла" и "Ярмарка тщеславия".

Ее персонаж - дочь Отто Хайтауэра. Рис Ифанс , который исполняет роль Хайтауэра, наиболее известный по лентам "Новый человек-паук" и "Ноттинг-Хилл".

Следует отметить, что у CNN и HBO одна и та же родительская компания "WarnerMedia".

Для развития успеха сценарист Мартин также работает над сценическим шоу "Игра престолов".

В марте Мартин заявил американскому журналу "The Hollywood Reporter", что разрабатывает живое сценическое шоу для Бродвея, Вест-Энда и Австралии, которое, как мы надеемся, дебютирует в 2023 году.