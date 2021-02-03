Автор саундтрека к сериалу "Игра престолов" создаст музыку и для приквела "Дом дракона"

Канал HBO начал работу над приквелом сериала "Игра престолов" - "Дом дракона", который расскажет историю Дома Таргариенов за 300 лет до событий оригинального сериала.

На странице шоу в Facebook, авторы приквела сообщили, что композитором нового проекта станет автор саундтрека к “Игре престолов” - композитор Рамин Джавади.

За работу в сериале он получил две премии "Эмми" - за седьмой и восьмой сезоны.

Композитор также известен работой над "Миром Дикого Запада", "Тихоокеанским рубежом" и другими проектами.

Напомним, что в основу сериала "Дом дракона" положена книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь" (Fire & Blood). Шоураннер приквела - Райан Кондал, а режиссер - Мигель Сапочник, снявший один из самых знаковых эпизодов оригинального шоу

Премьера приквела запланирована на 2022 год.

Ранее, "Телеграф" писал, что 25 декабря при странных обстоятельствах скончался продюсер "Игры престолов" Линь Ци.