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При загадочных обстоятельствах умер продюсер «Игры престолов»
При загадочных обстоятельствах умер продюсер «Игры престолов»

При загадочных обстоятельствах умер продюсер «Игры престолов»

При загадочных обстоятельствах умер продюсер «Игры престолов»
16:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

25 декабря при странных обстоятельствах скончался продюсер «Игры престолов» и основатель игровой студии Yoozoo Games Линь Ци. Мужчине было всего 39 лет.

16 декабря Линь Ци попал в больницу, так как плохо себя чувствовал. После обследование медики и вынесли предположение, что мужчину отравили, так как в его крови были найдены следы яда. Увы, спасти кинопродюсера не удалось. Вероятно, яд ему подмешали в чай.

По факту отравления правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование. Главный подозреваемый – его коллега Сю Ляо. Его уже задержали, для дальнейшего расследования. 

Линь Ци - основатель студии Yoozoo Games и владелец контрольного пакета акций компании. Также, Ци был продюсером «Игры престолов» и сопродюсером будущего проекта от Netflix «Проблема трех тел».

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в возрасте 50 лет умерла британская модель Стелла Теннант.

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Все по теме:

Продюсер, Игра престолов, Смерть, Альманах 2020, Линь Ци.

Автор:

Телеграф
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