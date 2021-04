Канал HBO официально запустил в производство приквел "Игры престолов"

Долгожданный приквел популярного сериала "Игра престолов", который расскажет о событиях задолго до того, что происходило в оригинальном сериале, наконец пустили в производство. Сериал получил название "Дом дракона".

Об этом сообщили создатели сериала на странице проекта в Twitter.

"Ждите на HBOMax в 2022 году" - говориться в сообщении.

Также вместе с "анонсом" были опубликованы снимки с актерами за их рабочими столами, как доказательство того, что работа кипит полным ходом.

Fire will reign

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

В ролях: Пэдди Консидайн - король Визерис Таргариен, Мэтт Смит - принц Деймон Таргариен, Эмма ДʼАрси - принцесса Рейнира Таргариен, Оливия Кук - Алисент Хайтауэр.

Rhys Ifans as Otto Hightower.

Olivia Cooke as Alicent Hightower.

Matt Smith as Prince Daemon Targaryen.

Steve Toussaint as The Sea Snake.

Emma D’Arcy as Princess Rhaenyra Targaryen.

Напомним, что сериал "Дом Дракона" расскажет о событиях, которые произошли за 300 лет до событий, описанных в "Игре преслотов". Приквел поведает историю правления Дома Таргариенов во время гражданской войны, получившей название "Танец драконов".

Ранее, "Телеграф" писал, что композитор сериала "Игра престолов" Рамин Джавади создат музыку для его приквела "Дом дракона".