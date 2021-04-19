Сталлоне повеселил фанов прогулкой с необычным питомцем: "Что случилось с моей собакой?" (видео)

Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который принял участие в съемках нового фильма по киновселенной DC "Отряд самоубийц", вызвал улыбку у своей многочисленной армии поклонников.

18 апреля звезда фильмов "Рокки" решил прогуляться по солнечным улицам Майями, где живет Слай, со своим необычным питомцем, милым маленьким поросенком.

"Что случилось с моей собакой???", - спросил Сталлоне своих подписчиков на официальной странице в Инстаграме.

Видео с прогулки американского актера набрало 7 тысяч просмотров и 143 тысячи лайков.

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Также поклонники актера вспомнили про его любимую собаку Баткаса (Буткаса): еще до своей популярности в 1971 году у мужчины не было практически ничего - он жил в ночлежке над метро, практически ничего не ел и единственным утешением в его жизни была его собака.

Источник фото: Пикабу

Источник фото: Пикабу

Когда у Сильвестра не стало денег и ему не на что было кормить пса, ему пришлось продать Баткаса за 40 долларов. Это было очень тяжелым решением актера, но после продажи сценария фильма "Рокки" Слай решил выкупить любимого питомца, вот только за целых 15 тысяч, которые потребовал новый хозяин.

Впоследствии Баткас также стал звездой экрана, снявшись в двух первых частях фильма.

Источник фото: Пикабу

Скриншот "Кинопоиск"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре прошлого года умерла 68-летняя Жаклин Сталлоне - мама голливудского актера.