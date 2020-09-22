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Сильвестр Сталлоне потерял мать

Сильвестр Сталлоне потерял мать
10:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Ушла из жизни Мать американского актера Сильвестра Сталлоне, Жаклин Сталлоне. Ей было 98 лет.

Точные обстоятельства ее смерти до сих пор неясны.

Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году. 

Жаклин Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женского рестлинга. Еще в 80-тых миссис Сталлоне запустила оригинальную рестлинг-программу "GLOW", которую позже изобразили в одноименном популярном шоу Netflix.  

В молодости Сталлоне выступала в цирке на трапеции, пела в ночном клубе, днем подрабатывала парикмахером. Свое призвание — астрологию — женщина обнаружила только в 1990-х годах. Потом у нее появилась своя горячая линия для экстрасенсов.

 
 
 
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Публикация от Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone)

Сталлоне стала первой женщиной на американском телевидении, которая учила зрителей правильно заниматься с весом и растягивать мышцы. Позже она открыла тренажерный зал Barbella только для представительниц прекрасного пола.

Даже в столь "взрослом" возрасте, Жаклин веда достаточно активный образ жизни - она активно тренировалась, что показывают множественные видео с ее страницы в Инстраграм. 

По фотографиям Жаклин Сталлоне видно, что она тяготела к косметическим процедурам. Женщина до пластики и после нее — это разные люди.

Жаклин - мама троих детей: Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрисы Тони Д’Альто, которая скончалась в 2012 году после долгой борьбы с раком легких. 

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Сильвестр Сталлоне, Альманах, Альманах 2020, Жаклин Сталлоне.

Автор:

Телеграф
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