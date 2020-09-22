Сильвестр Сталлоне потерял мать

Точные обстоятельства ее смерти до сих пор неясны.
Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году.
Жаклин Сталлоне была известным астрологом, танцовщицей, а также промоутером женского рестлинга. Еще в 80-тых миссис Сталлоне запустила оригинальную рестлинг-программу "GLOW", которую позже изобразили в одноименном популярном шоу Netflix.
В молодости Сталлоне выступала в цирке на трапеции, пела в ночном клубе, днем подрабатывала парикмахером. Свое призвание — астрологию — женщина обнаружила только в 1990-х годах. Потом у нее появилась своя горячая линия для экстрасенсов.
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Сталлоне стала первой женщиной на американском телевидении, которая учила зрителей правильно заниматься с весом и растягивать мышцы. Позже она открыла тренажерный зал Barbella только для представительниц прекрасного пола.
Даже в столь "взрослом" возрасте, Жаклин веда достаточно активный образ жизни - она активно тренировалась, что показывают множественные видео с ее страницы в Инстраграм.
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My Pilates lesson today was great , what have you been up to? #98yearsyoung . . . . . . #MammaStallone #QueenofHollywood #MammaRambo #MammaRocky #rambo #rocky #johnrambo #creed #rockybalboa #philly #yo #rockymovie #rambomovie #stallone #slystallone #sylvesterstallone #instagrammers #TapClass #98yearsyoung @pilatesplace #pilates #pilatesreformer #pilatesbody #pilatesstudio #exercise #training
По фотографиям Жаклин Сталлоне видно, что она тяготела к косметическим процедурам. Женщина до пластики и после нее — это разные люди.
Жаклин - мама троих детей: Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрисы Тони Д’Альто, которая скончалась в 2012 году после долгой борьбы с раком легких.