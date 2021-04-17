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Звезда "Анатомии Грей" и "Убивая Еву" влипла в загадочную историю с "ограблением"

Звезда "Анатомии Грей" и "Убивая Еву" влипла в загадочную историю с "ограблением"
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Америке в последнее время началась "волна" ограблений среди знаменитостей. Неизвестные обчистили склады Бейонсе в Лос-Анджелесе, пьяный мужчина забрался в дом к Джонни Деппу, а теперь жертвой ограбления стала канадская актриса Сандра О. 

Только ее история закончилась позитивно. 

14 апреля Сандра О обнаружила, что некоторые ценные драгоценности пропали, и сообщила об этом в полицию. Правоохранители отреагировали на ее заявление и провели расследование.  Однако не было обнаружено никаких следов взлома. 

Издание TMZ сообщило, что предполагаемая сумма убытков составила более 150 000 долларов.

Однако уже на следующий день Сандра перезвонила полицейским и сообщила им, что ее пропавшие драгоценности найдены... в ее же доме. Неясно, вернули их, или же они и не терялись. В любом случае, это отличные новости для Сандры.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ким Кардашьян показала новое бриллиантовое колье, несмотря на частые ограбления среди знаменитостей, да и пережитый "опыт" в 2016 году.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Ограбление, Актриса, Сандра О.
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