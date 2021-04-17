Звезда "Анатомии Грей" и "Убивая Еву" влипла в загадочную историю с "ограблением"

В Америке в последнее время началась "волна" ограблений среди знаменитостей. Неизвестные обчистили склады Бейонсе в Лос-Анджелесе, пьяный мужчина забрался в дом к Джонни Деппу, а теперь жертвой ограбления стала канадская актриса Сандра О.

Только ее история закончилась позитивно.

14 апреля Сандра О обнаружила, что некоторые ценные драгоценности пропали, и сообщила об этом в полицию. Правоохранители отреагировали на ее заявление и провели расследование. Однако не было обнаружено никаких следов взлома.

Издание TMZ сообщило, что предполагаемая сумма убытков составила более 150 000 долларов.

Однако уже на следующий день Сандра перезвонила полицейским и сообщила им, что ее пропавшие драгоценности найдены... в ее же доме. Неясно, вернули их, или же они и не терялись. В любом случае, это отличные новости для Сандры.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ким Кардашьян показала новое бриллиантовое колье, несмотря на частые ограбления среди знаменитостей, да и пережитый "опыт" в 2016 году.