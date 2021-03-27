Бейонсе стала жертвой грабителей: что украли у певицы

Американскую певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов. Неизвестные взломали три складских помещения, которые принадлежать продюсерской компании певицы.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

Грабители вынесли со складов в Лос-Анджелесе много ценных вещей, которые принадлежат артистке – дорогие дизайнерские сумки и платья для выступлений и выходов, а также личные вещи ее стилиста – детские игрушки и фотографии. Всего убытки оценены в более чем миллион долларов.

Правоохранительные органы Лос-Анджелесса начали расследование дела, однако пока не задержан ни один подозреваемый в краже.

Стоит отметить, что Бейонсе ограбили не впервые. В начале марта был ограблен тот же склад.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что интересны "взломщик" попался американскому актеру Джонни Деппу. Бездомный мужчина забрался в дом к звезде и решил принять душ и опустошить бар, пока того нет дома.