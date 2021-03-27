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Бейонсе стала жертвой грабителей: что украли у певицы

Бейонсе стала жертвой грабителей: что украли у певицы
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американскую певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов. Неизвестные взломали три складских помещения, которые принадлежать продюсерской компании певицы. 

Об этом сообщает таблоид TMZ

Грабители вынесли со складов в Лос-Анджелесе много ценных вещей, которые принадлежат артистке – дорогие дизайнерские сумки и платья для выступлений и выходов, а также личные вещи ее стилиста – детские игрушки и фотографии. Всего убытки оценены в более чем миллион долларов.

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Правоохранительные органы Лос-Анджелесса начали расследование дела, однако пока не задержан ни один подозреваемый в краже.

Стоит отметить, что Бейонсе ограбили не впервые. В начале марта был ограблен тот же склад. 

Ранее, "Телеграф" сообщал, что интересны "взломщик" попался американскому актеру Джонни Деппу. Бездомный мужчина забрался в дом к звезде и решил принять душ и опустошить бар, пока того нет дома. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Бейонсе, Кража, Певица.
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