"Мы все вдохновлены тобой": Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после скандального интервью с Опрой Уинфри

В воскресенье, 7 марта, на американском телеканале CBS в эфир вышло долгожданное откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри с телеведущей Опрой Уинфри. За время беседы Меган и Гарри сделали много резонансных заявлений, в частности Маркл призналась, что даже подумывала оборвать свою жизнь, ведь на нее очень давила королевская семья.

Букингемский дворец уже отреагировал на заявления пары, и, как сообщает Daily Mail, Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям были "в ужасе" от интервью.

Первой из знаменитостей, кто встал на сторону Меган Маркл стала американская певица Бейонсе. На своем сайте она опубликовала пост, в котором восхитилась мужеством герцогини Сассекской.

"Спасибо тебе, Меган, за твои мужество и лидерство. Мы все вдохновлены тобой" - написала на сайте Бейонсе, сопроводив публикацию совместным снимком с премьеры "Короля Льва" в Лондоне в 2019 году.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри не откликнулись на просьбу Букингемского дворца в переносе интервью, ведь дедушка принца Гарри, 99-летний герцог Эдинбурский только перенес операцию.

Также добавим, что во время интервью беременная вторым ребенком Меган Маркл объявила, что они с принцем Гарри ждут дочку.