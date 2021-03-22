Опорожнил бар и отказывался выходить: в дом к Джонни Деппу забрался бездомный

В жизни Джонни Деппа помимо проблем и судебных разбирательств с его бывшей супругой Эмбер Херд прибавилось еще одна неприятность. В его дом на Голливудских холмах забрался бездомный мужчина.

Об этом пишет издание TMZ.

Издание сообщает, что инцидент случился еще в четверг 18 марта. Сосед актера заметил, как в его поместье пытается забраться неизвестный и спугнул его. Мужчина начал убегать и перелез забор, попав к дому Деппа.

Пока на вызов соседа ехала полиция, бездомный успел опорожнить бар элитного алкоголя, который был в доме у актера, и принял душ. Когда приехали правоохранители, мужчина закрылся в доме и отказывался выходить, поэтому им пришлось взламывать двери.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за вандализм.

Ранее, "Телеграф" писал, что Джонни Депп вызвал в суд Илона Маска, чтобы привлечь его к делу о клевете от Эмбер Херд.